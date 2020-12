LA Lakers-Dallas Mavericks: esquecer arranque negativo

Vindos de arranques negativos, com derrotas no primeiro jogo da temporada, LA Lakers e Dallas Mavericks encontram-se na madrugada de sábado em Los Angeles, numa partida na qual o triunfo para esquecer os desaires iniciais estará certamente nos planos de ambas as equipas.



Derrotados pelos rivais Clippers, por 116-109, os Lakers esperam uma melhor noite das suas segundas linhas no acompanhamento a LeBron James, especialmente por parte de nomes como Anthony Davis (18 pontos e 7 ressaltos contra os Clippers) ou Marc Gasol (sem qualquer ponto).



Quanto aos Mavs, continuam a confiar muito na capacidade de Luka Doncic, mas como se viu na primeira partida (32 pontos e 8 ressaltos) nem os números elevados do craque esloveno chegam para vencer. A formação de Dallas terá também de conseguir inverter uma tendência para começar mal os jogos, já que contando duelos de pré-temporada apenas chegou ao intervalo na frente num dos últimos oito jogos.



Em relação a estatísticas de pontos, de registar que estas duas equipas têm pontuações bem elevadas na última dezena de jogos. Os Lakers têm 110 pontos marcados em média, para um total de 215, ao passo que os Mavs apontaram em média 117 e tiveram uma incrível média total de 238.



Quanto ao confronto direto, o registo tem sido equilibrado, com vitórias repartidas, sendo que na pré-temporada, ainda antes da bolha que definiu o título, os Mavericks bateram estes Lakers por 108-104. Uma pontuação que vai em linha do registo habitual da última dezena de encontros, com 211 pontos de média total.

CÓD 523 LA Lakers 1.43 Empate 11.91 Dall. Mavericks 3.3