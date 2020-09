LA Lakers-Denver Nuggets: arranca a final da Conferência Oeste da NBA

Aí está o arranque das finais da Conferência Oeste da NBA, com uma série à melhor de sete jogos que colocará frente a frente os LA Lakers e os Denver Nuggets, duas equipas que ao longo desta fase viveram caminhos bem distintos.



Os de Los Angeles, com o favoritismo do seu lado, apenas deixaram 'cair' duas partidas e chegaram a esta final ao disputar dez encontros - superando Portland e Houston -, ao passo que os de Denver tiveram um caminho bem mais complicado, com 14 jogos disputados e sempre a levar a decisão até ao sétimo encontro.



No mais recente, diante dos rivais dos Lakers, os Nuggets afastaram os Clippers conseguindo um feito de assinalar, já que anularam uma desvantagem de 3-1 para avançar com uma vantagem na série de 4-3. Na prática, encostados à parede nos três últimos jogos, os de Denver responderam sempre de forma afirmativa.



Quanto a estatísticas, de notar primeiro de tudo que os dados deixam antever uma boa quantidade de pontos. Foi assim nos últimos dez duelos entre estas equipas, com uma média de 226 pontos por partida (116 em média para os Nuggets e 110 para os Lakers), mas também nos jogos mais recentes de forma individual. Os Nuggets tiveram uma média de 114 pontos marcados nas suas últimas dez partidas, contra os 104 dos Lakers.