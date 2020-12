LA Lakers-LA Clippers: arranca a temporada da NBA

Aí está o arranque de mais uma temporada da NBA, com um duelo repleto de história e rivalidade, até porque são da mesma cidade, a opor os Lakers e os Clippers.



Com quatro vitórias nos quatro jogos de pré-temporada que disputaram, os Lakers entram neste duelo de titãs com o moral em alta, numa partida na qual tentam repetir aquilo que fizeram duas ocasiões nesta tal pré-época, com vitórias por 87-81 e 131-106. Dois triunfos claros (o segundo em particular), que confirmam a equipa comandada por Frank Vogel como candidata a fazer boa figura na tentativa de novamente levantar o título mais desejado.



Com o duelo entre LeBron James e Kawhi Leonard a ser o mais esperado, muitas atenções estarão também no embate individual entre Serge Ibaka e Marc Gasol, dois jogadores que na temporada passada atuaram juntos nos Toronto Raptors. Agora rivais, os dois gigantes prometem um duelo forte nas tabelas.



Neste duelo, refira-se, os Lakers defendem uma sequência de quatro vitórias consecutivas, sendo que por outro lado há a destacar o facto de os mesmos Lakers terem entrado sempre melhor na última meia dúzia de jogos. Por fim, note-se que a média pontual nos últimos dez jogos entre os californianos é de 210, com 105 para os Lakers e 106 para os Clippers em média.