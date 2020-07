LA Lakers-LA Clippers: duelo de rivais aquece noite do regresso da NBA

Encontro de rivais em terreno neutro neste regresso da NBA, com os LA Lakers e os LA Clippers a encontrarem-se em Orlando, na Flórida, naquela que será a primeira partida em quase quatro meses para ambos os conjuntos.



Comandantes no Oeste, com uma larga vantagem sobre os Clippers, que são os segundos, os Lakers esperam ampliar o seu bom momento na temporada, isto num encontro que surge na sequência de três duelos de pré-temporada nos quais venceram dois e perderam um - tal como os Clippers.



Contando esses jogos de preparação, os Lakers vão em cinco duelos consecutivos sempre a vencer o primeiro parcial e com média pontual de 112 pontos na última dezena de partidas, ao passo que os Clippers, por seu turno, chegaram ao descanso na frente em seis dos últimos sete duelos e têm uma média pontual de 114.



Quanto ao confronto direto, há por agora vantagem dos Clippers com duas vitórias contra apenas uma dos Lakers nesta temporada, sendo que em termos pontuais os últimos dez encontros tiveram um total de 213 pontos. Nesse sentido, os Lakers têm média de 104, contra os 109 dos Clippers.

CÓD 146 LA Lakers 1.57 Empate 11.36 LA Clippers 2.77