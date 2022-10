LA Lakers-LA Clippers: duelo quente em Los Angeles

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers defrontam-se na madrugada de quinta para sexta-feira, a partir das 03:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de basquetebol (NBA), num encontro que colocará frente a frente duas equipas sediadas na mesma cidade.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os LA Lakers registaram uma vitória (Golden State Warriors) e quatro derrotas (Pheonix Suns, Minnesota Timberwolves - em dois momentos distintos - e Sacramento Kings, de Neemias Queta, enquanto que os LA Clippers somaram dois triunfos (Maccabi Raanana e Portland Trail Blazzers) e três desaires (Miami Heat, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos LA Clippers, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os LA Lakers a levarem a melhor no outro embate, o último, por sinal.