LA Lakers-Miami Heat: segundo jogo da final do playoff da NBA

Vindo de uma vitória na partida inaugural desta final do playoff da NBA, os LA Lakers procuram na madrugada de sábado um triunfo diante dos Miami Heat que lhes permita ficar ainda mais perto do sonho de voltar a celebrar um título.



Moralizado pela tal vitória desta madrugada, com uma esclarecedora vantagem de 18 pontos e com LeBron James em evidência (25 pontos, 13 ressaltos e 9 assistências), os Lakers chegam a este jogo na sequência de uma 'post season' praticamente perfeita, com apenas uma derrota nos últimos dez jogos.



Quanto aos Heat, que nas finais da Conferência afastaram os Boston Celtics, têm claramente um percurso menos perfeito, visto desde logo na última dezena de partidas, com quatro derrotas averbadas.



No que a estatísticas diz respeito, de apontar que no confronto direto entre estes dois conjuntos há uma média de 199 pontos marcados na última dezena de partidas, com os Lakers a terem 100 em média de pontuação, contra os 99 dos Heat. Por outro lado, de notar que em cinco dos últimos seis duelos os Lakers levaram a melhor logo no primeiro parcial - tal como sucedeu na quinta-feira, com vantagem inicial de 31-28.