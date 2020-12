LA Rams-NE Patriots: reencontro ano e meio depois

Um ano e meio depois de terem discutido o Super Bowl da época passada, LA Rams e NE Patriots encontram-se na madrugada de sexta-feira em Los Angeles, agora numa partida da fase regular da NFL, referente à 13.ª jornada.



Em terceiro lugar na NFC, os Rams chegam a este jogo com oito vitórias e quatro empates no seu registo, sendo que nos últimos cinco duelos venceu três e deixou 'cair' dois. Quanto aos visitantes, mesmo estando a fazer uma época bem discreta - são apenas 10.º na AFC, com seis vitórias e seis derrotas, curiosamente entram em campo numa melhor fase, com quatro vitórias nos últimos cinco encontros.



Para lá dessa motivação, os Patriots têm também o factor confronto direto do seu lado, já que venceram os últimos três jogos, incluindo o tal Super Bowl da época passada, quando ganharam por 13-3, num jogo em que Stephen Gostkowski foi figura.

