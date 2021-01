LA Rams-Arizona Cardinals: equilíbrio entre as duas equipas tem sido notório

Los Angeles Rams e Arizona Cardinals defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 17.ª jornada da NFL (campeonato norte-americano de futebol americano), num encontro que colocará frente a frente duas formações com registos muito idênticos até ao momento na prova.

À entrada para esta ronda, os Los Angeles Rams posicionam-se no 5.º lugar da National Football, com nove vitórias e seis derrotas, enquanto que os Arizona Cardinals encontram-se no 6.º posto, com oito triunfos e sete derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que os Los Angeles Rams registaram duas vitórias (Arizona Cardinals e New England Patriots) e três derrotas (San Francisco 49ers, New York Jets e Seattle Seahawks), ao passo que os Arizona Cardinals somaram dois triunfos (New York Giants e Philadelphia Eagles) e três desaires (New England Patriots, Los Angeles Rams e San Francisco 49ers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade dos Los Angeles Rams, formação que venceu todos os últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.