LA Rams-Chicago Bears: de olho no topo

Fecho de ação na sexta semana de jogos da NFL, com um duelo de duas equipas da zona de topo da tabela da NFC. Em melhor posição estão os Chicago Bears, com cinco vitórias e uma derrota, ao passo que os LA Rams têm menos um triunfo e mais um desaire.



Curiosamente, esse registo foi 'desequilibrado' na semana passada, onde os Bears ganharam e os Rams perderam. Curiosamente, ambas as equipas jogaram fora de portas e saíram com resultados bem distintos. Aliás, há até um dado curioso em confronto: os Rams não perderam nenhum jogo em casa esta época, ao passo que os Bears ganharam os três jogos que disputaram fora de portas.



Por fim, olhar ao confronto direto, que nos mostra um equilíbrio recente, com duas vitórias para cada lado. No mais recente, venceram os LA Rams por 17-7, depois de na época anterior ter havido vitória dos Bears por 15-6. Aliás, estes dois jogos foram de certa forma uma inversão do habitual, já que este confronto costuma dar vários pontos, sempre acima dos 30.

CÓD 579 LA Rams 1.34 Empate 12.58 Chicago Bears 2.89