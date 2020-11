LA Rams-Seattle Seahawks: voltar a vencer

Encontro da 10.ª jornada de partidas da NFL, tendo frente a frente duas formações colocadas nas zonas superiores da NFC. Em melhor posição estão os visitantes, atualmente em terceiro com seis vitórias em oito jogos, contra uns californianos que por sua vez são sextos, com cinco triunfos nos mesmos oito duelos.



Ambas as equipas chegam a este jogo vindas de derrotas, ambas sofridas fora de casa, havendo a particularidade de nos últimos cinco duelos terem registaado as mesmas três vitórias e duas derrotas. A diferença entre si é mesmo a terceira jornada, onde os Rams perderam.



E por falar em equilíbrio, note-se que o confronto direto está algo a pender para o lado dos Rams, com sete vitórias nos últimos dez jogos. No mais recente, jogado em dezembro do ano passado, venceram por 28-12.

CÓD 419 LA Rams 1.7 Empate 13.44 Seatt. Seahawks 1.98