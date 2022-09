La Rioja-TBV Lemgo: alemães em vantagem

Jogo da primeira ronda de qualificação da EHF European League, com os espanhóis do La Rioja a receberem a visita dos alemães do TBV Lemgo. Será uma partida da 2.ª mão desta ronda, isto depois da vitória alemã em casa por 39-34.



Por isso, com 5 golos de avanço, os alemães estão em boa posição, ainda que a atuar em casa, perante o seu público, a equipa espanhola possa conseguir fazer um bom resultado e anular esta diferença.



Esta será a quarta vez na história em que estas equipas enfrentarão, havendo por agora vantagem do TBV Lemgo, com duas vitórias. Uma é a da semana passada, outra data já de 2010.

Por Record