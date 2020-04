Landskrona Bois-Eskilsminne IF: encontro particular entre duas formações suecas

Landskrona Bois recebe, esta sexta-feira, o Eskilsminne IF num jogo particular entre duas equipas que frequentam duas divisões diferentes. O Landskrona Bois milita na 2.ª divisão da Suécia, enquanto que o Eskilsminne IF disputa o 3.º escalão de futebol.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos para cada uma das equipas nos últimos cinco duelos. Pelo meio, registou-se ainda um empate.