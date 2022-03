Lanús-Colón Santa Fé: jogo da Taça da Liga argentina

CÓD 360 Lanús 2.15 Empate 3.05 Colón Santa Fé 2.9

Encontro da 6.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga argentina, com um embate entre o décimo Lanús e o segundo Colón Santa Fé. Em melhor posição, a formação visitante chega a este jogo com o dobro dos pontos do seu oponente - 10 contra 5.Com um jogo da Taça Argentina pelo meio, o Lanús leva três encontros seguidos sem perder - dois empates e uma derrota -, ao passo que o Colón nos últimos três encontros, para lá de ter sofrido sempre golo, perdeu no mais recente, por 1-0. Nos outros dosi conseguiu ganhar. Aliás, antes dessa derrota, o Colón vinha de quatro encontros seguidos a ganhar.Em termos de confronto direto, o Lanús leva quatro partidas seguidas a ganhar ao Colón, a mais recente em julho do ano passado, por 4-1. Ainda assim, de notar que os de Santa Fé foram os primeiros a marcar em cinco dos últimos sete encontros que estas duas equipas disputaram.