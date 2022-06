Lanús-Def. y Justicia: duelo da 2.ª jornada do campeonato argentino

CÓD 188 Lanús 2.45 Empate 3.1 Def. y Justicia 2.65

Depois de terem empatado na primeira ronda, ambos sem golos, Lanús e Def. y Justicia encontram-se esta sexta-feira na 2.ª jornada do campeonato argentino, num jogo no qual ambos os conjuntos entrarão em campo, claro, de olho nos 3 pontos.Olhando ao registo recente, contando todas as provas, incluindo competições continentais - ambas as equipas estão na Sul-Americana -, o Lanús venceu quatro dos últimos dez jogos, tendo apenas perdido um nessa sequência. Quanto ao Def. y Justicia, ganhou somente dois nos últimos dez, tendo empatado três e perdido cinco.Em relação ao confronto direto, o Def. y Justicia marcou sempre que defrontou o Lanús (são onze jogos seguidos), tendo nesse período vencido por seis ocasiões. O Lanús ganhou em três e os restantes dois duelos acabaram em empate.