Lanús-Defensa y Justicia: final da Taça Sul-americana

Lanús e Defensa y Justicia defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a final da Taça Sul-americana, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somam resultados semelhantes nos últimos jogos disputados.

Para este encontro, o Lanús é a equipa que entra em melhor forma, uma vez que somou três vitórias (Vélez Sarsfield - por duas vezes - e Rosario Central), um empate (Patronato) e uma derrota (Unión de Santa Fé), enquanto que o Defensa y Justicia somou dois triunfos (Patronato e Coquimbo), dois empates (Coquimbo e Aldosivi) e uma derrota (Rosario Central).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Defensa y Justicia, equipa que registou três vitórias nos últimos cinco jogos disputados entre as duas formações, com o Lanús a não registar um único triunfo nos dois restantes encontros.