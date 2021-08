Lanús-Godoy Cruz: de olho no pódio

Numa partida da sexta jornada do campeonato argentino de futebol, Lanús e Godoy Cruz encontram-se na madrugada de segunda-feira numa partida que colocará frente a frente duas equipas que entraram nesta ronda no quarto e nono postos, respetivamente.



Apesar de separados por cinco posições, Lanús e Godoy Cruz têm apenas entre si um ponto de diferença, pelo que um triunfo dos visitantes os deixará desde logo na frente da tabela e, muito provavelmente, até no pódio.



Olhando aos registos desta época, note-se que o Godoy Cruz sofreu sempre golos, tendo marcado 7 e sofrido 6. Já o Lanús marcou 10 e sofreu 7, sendo que oito dos dez golos marcados foram em apenas dois encontros - nos dois primeiros da época.



Olhando ao confronto direto, de referir que o Lanús leva seis jogos seguidos a marcar ao Godoy Cruz, uma equipa à qual venceu nos últimos dois encontros, ambos por 2-0.

CÓD 357 Lanús 2 Empate 3 Godoy Cruz 3.25