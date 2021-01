Lanús-Vélez Sarsfield: apuramento para a final da Sul-Americana em jogo

Duelo de argentinos por um lugar na final da Copa Sul-Americana, com o Lanús a receber na madrugada de quinta-feira a visita do Vélez Sarsfield, num embate no qual entrará em campo com a vantagem de ter vencido na primeira mão, há uma semana, por 1-0.



Uma vantagem importante conseguida fora de portas, que serviu para reforçar o bom momento do conjunto granate, que nos últimos oito jogos apenas perdeu um. Do lado oposto, o Vélez tem como missão anular a derrota que sofreu há uma semana, sendo que curiosamente também vem numa fase relativamente positiva, com cinco vitórias nos últimos sete encontros.



Quanto a estatísticas, nomeadamente a nível de golos, note-se que o Lanús foi o primeiro conjunto a marcar em seis dos últimos sete jogos que disputou, sendo que nos mais recentes cinco o marcador não teve mais do que 2 golos. Relativamente ao Vélez, foi também a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis (no único em que não o fez... perdeu diante deste Lanús).

CÓD 215 Lanús 2.64 Empate 2.69 Vélez Sarsfield 2.35