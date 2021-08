Larne-Paços de Ferreira: castores em grande forma

Depois de uma clara vitória em casa, por 4-0, o Paços de Ferreira visita esta quinta-feira o reduto dos irlandeses do Larne, numa partida da 3.ª ronda de qualificação da Conference League que será, ao que tudo indica, uma merda formalidade.



Os castores, para mais, chegam a este jogo moralizados pelo facto de terem vencido no fim de semana diante do Famalicão, naquele que foi o terceiro jogo seguido a ganhar na nova época. Irá surgir o quarto?

CÓD 192 Larne FC 3.45 Empate 3.2 P. Ferreira 1.73