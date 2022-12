Las Palmas-Albacete: líder procura manter boa fase

Líder da tabela da Segunda Liga espanhola, com 35 pontos em 19 jogos, o Las Palmas recebe este sábado a visita do Albacete, uma equipa que entra em campo na 13.ª posição, com 26 pontos nas mesmas 19 partidads.



Com 9 vitórias, 8 empates e 2 derrotas esta época, o Las Palmas vem de seis encontros seguidos sem perder, incluindo um da Taça do Rei diante do Teruel. Quanto ao Albacete, tem 6 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, sendo que nos últimos seis encontros venceu dois, empatou dois e perdeu três.



Em termos de estatísticas, os jogos do Las Palmas normalmente têm poucos golos - apenas um dos últimos dez teve 3 ou mais golos -, ao passo que no lado oposto a tendência é algo inversa - cinco dos últimos sete tiveram efetivamente 3 ou mais.



Quanto ao confronto direto, o Las Palmas leva quatro jogos sem perder diante do Albacete, sendo que em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram.

Por Record