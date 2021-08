Las Palmas-Huesca: líder com deslocação perigosa

Encontro de abertura da terceira jornada do segundo escalão espanhol, com o líder Huesca, com duas vitórias em dois jogos, a visitar o reduto do Las Palmas, uma equipa que até ao momento tem por empates os dois jogos que disputou.



Com quatro golos marcados e nenhum sofrido, o Huesca é uma de três equipas ainda com registo perfeito, algo que tentará ampliar nesta partida, onde defrontará um oponente ao qual venceu nas duas últimas vezes em que ambas se enfrentaram. Foi em 2019/20, na altura com duplo triunfo por 1-0.



Quanto ao Las Palmas, apesar de ainda não ter vitórias oficiais, vem de uma fase positiva de sete jogos seguidos sem perder - contando jogos de pré-temporada -, sendo que em cinco desses sete duelos foi mesmo a primeira equipa a marcar.



Falando em golos, e agora voltando ao Huesca, note-se que o líder da segunda divisão foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete encontros que disputou. Por fim, de referir apenas que nenhum dos últimos cinco jogos do Huesca contaram com mais do que 3 golos no final.

CÓD 175 Las Palmas 2.9 Empate 2.7 Huesca 2.55