Las Palmas-Lugo: visitantes em crise

Jogo entre equipas colocadas a meio da tabela da Segunda Liga espanhola, com o Las Palmas (13.º com 40 pontos) a receber a visita do Lugo (15.º, com 36), numa partida da 32.ª jornada na qual ambas as formações procurarão essencialmente um resultado positivo que permita deixar mais próximo objetivo inicial de garantir a promoção.



Em melhor posição, o conjunto da casa entra em campo vindo de dois jogos sem vencer e numa série de apenas três triunfos nos últimos dez encontros. Para mais, o Las Palmas sofre golos há cinco jogos e em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Por outro lado, o Lugo está numa fase bem pior, já que venceu apenas um dos últimos dez jogos (não vence há nove), numa série na qual conseguiu como melhor resultado, para lá do tal triunfo, cinco empates. Cinco é também o número de jogos dos últimos seis a ter pelo menos 3 golos por parte do Lugo.



Quanto ao confronto direto, o Las Palmas leva sete encontros seguidos a marcar ao Lugo (em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo) e não perdeu nenhum dos últimos cinco. No mais recente, disputado em dezembro, viu-se um empate a um golo. Como será desta vez?

CÓD 214 Las Palmas 1.95 Empate 3.15 Lugo 3.57