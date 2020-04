Las Sabanas CF-Art Jalapa: último tenta respirar melhor

Em claro contraciclo com os restantes campeonatos, a Liga da Nicarágua segue a todo o vapor, com o Las Sabanas a receber esta quarta-feira a visita do Art Jalapa, num duelo da 15.ª jornada do Torneio Clausura que oporá o último e o quarto, respetivamente.



Com apenas 10 pontos até ao momento, 6 deles conquistados nos últimos cinco jogos, o Las Sabanas CF procura um resultado positivo que permita fugir dos lugares da zona inferior da tabela, isto num duelo no qual terá pela frente um Art Jalapa que tem 21 pontos e que luta pelo playoff.



Nesse sentido, com mais 5 pontos do que o sétimo, o Art Jalapa pode até carimbar o acesso ao playoff, pelo que será com clara vontade de resolver já o assunto que se apresentará em campo.



De notar que o Las Sabanas CF vai numa sequência de nove jogos seguidos a sofrer golos, algo que provavelmente se repetirá neste duelo, especialmente porque no lado oposto está uma equipa que tem uma média de um golo por partida.



De notar, por fim, que estas duas equipas já se enfrentaram por uma vez esta temporada, com o Jalapa a vencer por 1-0. Irá o resultado repetir-se?

CÓD 101 Las Sabanas CF 2.51 Empate 2.86 Art Jalapa 2.19