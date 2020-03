Las Sabanas CF-Real Madriz: equipa da casa desesperada por vitórias

Último colocado na tabela do campeonato da Nicarágua, com 6 pontos em 12 jogos, o Deportivo Las Sabanas recebe esta quarta-feira a visita do Real Madriz, o sétimo colocado, com 13.



Vindo de dez jogos consecutivos sem ganhar - na prática ganhou apenas na segunda ronda -, o Las Sabanas procurará melhorar o seu registo na atual temporada, tendo pela frente um Real Madriz que por sua parte vem de inéditas duas vitórias consecutivas, ainda que tenham sido conseguidas a atuar em território 'amigável', perante os seus adeptos.



Olhando para o confronto direto, em três jogos o Real Madriz ganhou dois duelos, o mais recente em fevereiro, por 4-1. Como será desta?