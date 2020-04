Las Sabanas-Juventus FC: equilíbrio no confronto direto recente

O Las Sabanas recebe, este domingo, a Juventus FC em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato nicaraguense de futebol.



À entrada para esta jornada, o Las Sabanas posiciona-se no último lugar da prova, com 11 pontos, fruto de duas vitórias, cinco empates e dez derrotas, enquanto que o Juventus Manágua encontra-se na 6.ª poisção, com 20 pontos, após somar cinco triunfos, cinco empates e sete derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Las Sabanas registou duas vitórias, um empate e duas derrotas, ao passo que o Las Sabanas somou um triunfo, dois empates e duas derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para um triunfo para cada uma das equipas e ainda um empates nos últimos três duelos.

CÓD 104 Las Sabanas 2.25 Empate 3.06 Juventus FC 2.31