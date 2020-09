Las Vegas Aces-Connecticut Sun: 5.º jogo da meia-final do playoff da WNBA

Las Vegas Aces e Connecticut Sun defrontam-se, durante a madrugada desta quarta-feira (00h30, hora de Portugal Continental), em jogo a contar para o 5.º encontro da meia-final do playoff da Liga norte-americana feminina de basquetebol (WNBA).

Nos quatro duelos até ao momento travados entre as duas equipas nesta eliminatória, destaque para o equilíbrio registado, com ambas as equipas a somarem duas vitórias. A formação que avançar para final irá disputar os Seattle Storm, equipa que bateu na outra meia-final os Minnesota Lynx por 3-0.