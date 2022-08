Las Vegas Raiders-Minnesota Vikings: visitantes disputam primeiro jogo da pré-temporada

• Foto: Reuters

Depois de ter vencido no jogo de preparação realizado há uma semana, quando bateu Jacksonville por 27-11, os Las Vegas Raiders voltam na noite deste domingo à ação na pré-temporada da NFL, agora com um embate diante dos Minnesota Vikings, uma equipa que até ao momento ainda não disputou qualquer jogo de preparação.



Afastado nos 'oitavos' na época passada, o conjunto de Las Vegas procura dar seguimento ao bom arranque de pré-temporada, ao passo que para os Minnesota Vikings será a tentativa também de iniciar uma época na qual tentam fazer melhor do que o nono lugar na fase regular da NFC em 2021/22.



Este jogo marcará o arranque da era Kevin O’Connell nos Vikings, algo que poderá servir de motivação para os jogadores da equipa de Minnesota, que tentarão deixar já boa impressão junto do novo treiandor. Nomes como Kellen Mond, Garrett Bradbury ou Chris Reed podem ser alguns dos destaques, mercê da sua vontade de mostrar serviço.



Em termos de confronto direto, note-se que estas duas equipas não se enfrentam desde 2019, ano no qual os Vikings venceram em casa por 34-14. Esse foi o quarto jogo consecutivo da equipa de Minnesota a vencer diante dos de Las Vegas.

Por Record