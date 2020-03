LASK Linz-Manchester United: red devils procuram ampliar bom momento

Ainda sem derrotas desde que Bruno Fernandes chegou ao clube, o Manchester United joga esta quinta-feira a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, numa partida na qual terá pela frente os austríacos do LASK Linz, uma das equipas que tem feito sensação nesta edição da segunda prova de clubes da UEFA.



Líder no seu campeonato, com mais 6 pontos do que o segundo colocado, o conjunto de Linz chega a esta ronda depois de ter sido segundo no grupo do Sporting e de ter superado o AZ nos 16-avos-de-final. Para lá destes registos, há ainda a destacar o facto de o LASK ter perdido apenas um jogo nos últimos três meses.



Quanto ao Manchester United, vem numa sequência de dez encontros seguidos sem perder, oito deles com Bruno Fernandes no clube. O médio ex-Sporting tem sido mesmo um dos melhores desde que chegou, deixando a sua marca tanto em golos como assistências. Neste sentido, refira-se, Bruno Fernandes tem seis golos marcados nesta Liga Europa, um registo que certamente quererá ampliar.



No que a estatísticas diz respeito, o Manchester United não sofreu golos em sete dos seus últimos nove encontros na prova, sendo que em 18 dos últimos 19 conseguiu mesmo não perder. Quanto ao LASK, vai numa sequência de seis jogos seguidos sem ser batido.

