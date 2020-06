LASK Linz-Rapid Viena: segue o futebol na Áustria

Segue a disputa da fase final do campeonato austríaco, com LASK Linz e Rapid Viena a jogarem esta quarta-feira uma partida que pode ser decisiva na definição da temporada de ambos os conjuntos. Separados por 1 ponto, com vantagem para os de Viena, LASK e Rapid tiveram regressos à ação distintos, com os da capital a terem uma vitória em dois jogos e os de Linz a somarem apenas um empate.



Resultados que deixaram o Salzburgo ainda mais líder e que pioraram ainda mais a situação do LASK, que antes da paragem devido à Covid-19 até era líderes. O problema foi terem violado as regras da Liga, terem treinado antes do tempo e serem penalizado em 6 pontos... Pontos esses que agora fazem duplamente a diferença, tanto na tabela como no moral da equipa.



Isto porque, com o empate de domingo, o LASK somou um inédito segundo jogo seguido sem vencer na Liga, algo que confirmou claramente que a penalização afetou fortemente os jogadores.



Olhando para as estatísticas, de notar que os jogos do Rapid Viena normalmente têm golos, já que em cinco dos últimos seis se registaram pelo menos três, sendo que em cinco dos mais recentes sete foi a equipa da capital a primeira a marcar.



Quanto ao confronto direto, houve três ou mais golos em quatro dos últimos cinco duelos, sendo que o LASK sofreu nos últimos três e foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco. Enfim, golos... não devem faltar!

CÓD 134 LASK Linz 1.68 Empate 3.25 Rapid Viena 3.35