LASK Linz-Tottenham: spurs em bom momento

Vindo de um sempre moralizador empate em casa do Chelsea, que permitiu manter a liderança da Premier League, o Tottenham pode esta quinta-feira fechar um dos primeiros objetivos da temporada, necessitando para tal de empatar na visita ao reduto dos austríacos do LASK Linz. Caso o consiga, os spurs asseguram o apuramento para a próxima ronda da Liga Europa, deixando depois para a derradeira ronda a definição do primeiro colocado deste Grupo J.



Vindo de seis jogos sem perder e quatro sem sofrer, os spurs deverão operar algumas mudanças nesta partida, até porque o calendário tem sido bastante preenchido e continuará a ser. É que, depois deste duelo, a equipa de José Mourinho voltará ao relvado já no domingo, para um dérbi com o Arsenal. Por isso, é provável que o técnico português aposte em nomes menos utilizados como fez diante do Ludogorets. Ainda assim, como se viu nesse jogo - uma vitória por 4-0 - a veia goleadora dos spurs tem estado em altas, com apenas dois jogos nos últimos dez sem conseguir marcar.



Quanto ao LASK, é uma equipa que também costuma ter um bom número de golos nas suas partidas. Aliás, tal como o Tottenham, os austríacos marcaram em oito dos últimos dez jogos, sendo que curiosamente um dos jogos no qual não o fez foi precisamente em Londres, numa derrota por 3-0 diante os ingleses.



Com a tal rotação no plantel em vista, Mourinho sabe desde já que não poderá contar com Toby Alderweireld, Erik Lamela e Joe Rodon, ao passo que do lado oposto as baixas são as de Marko Raguz, Petar Filipovic e Lukas Grgic.

CÓD 135 LASK Linz 4.24 Empate 3.96 Tottenham 1.61