Lazio-AC Milan: proibidos de tropeçar

Em segundo lugar e praticamente impedido de tropeçar nesta fase final da temporada, a Lazio recebe este sábado a visita de um Milan praticamente na mesma situação de obrigação de somar um resultado positivo, isto numa partida da 30.ª jornada da Serie A entre dois históricos longe dos seus momentos de glória.



Em segundo lugar, conforme dissemos, a Lazio chega a este jogo a 4 pontos da Juventus e com 4 para o terceiro colocado Inter, entrando em campo na sequência de duas vitórias consecutivas, que serviram para 'esquecer' um regresso em falso com a derrota ante a Atalanta.



Quanto ao AC Milan de Rafael Leão, ainda não perdeu nesta retoma (venceu dois jogos e empatou um), entrando em campo em sétimo, com 43 pontos, menos 2 do que o Nápoles e a ainda com chances reais de se chegar pelo menos ao quinto posto. O quarto, onde 'mora' a Atalanta, está praticamente inalcançável, já que está a 17 pontos...



De notar que na primeira volta se registou uma vitória da Lazio em Milão por 2-1. Haverá vingança?