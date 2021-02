Lazio-Bayern Munique: primeiro duelo de sempre entre as duas formações

Lazio e Bayern Munique defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que poderão apresentar-se com algumas baixas para o encontro.



Para esta partida, os bávaros não irão contar com Douglas Costa, Kouassi, Nubel, Pavard, Tillman e Tolisso, tendo em dúvida ainda as utilizações de Serge Gnabry e Thomas Müller, jogadores que se encontram a recuperar de lesão. Já do lado italiano, Luiz Felipe e Strakosha são as ausências, com o romeno Radu também entre as dúvidas para este encontro.



Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a Lazio registou três vitórias (Atalanta, Cagliari e Sampdoria) e duas derrotas (Atalanta e Inter), ao passo que o Bayern Munique somou três triunfos (Hertha Berlim, Al Ahly e Tigres), um empate (Arminia Bielefeld) e uma derrota (Eintracht Frankfurt).



Relativamente ao confronto direto, de notar que esta será a primeira vez que as duas equipas se irão defrontar na história.

