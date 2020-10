Lazio-Bolonha: romanos moralizados

Encontro da quinta jornada da Serie A, com um confronto entre o 15.º e o 16.º colocados, duas equipas que estão também separadas por 1 ponto na tabela.



Em melhor posição está a Lazio, com 4 pontos, que apesar do registo menos positivo no campeonato até entrará em campo com o moral em alta, já que a meio da semana, diante do Borussia Dortmund, deu uma lição aos alemães e venceu por 3-1. Um triunfo que tentará dar seguimento neste jogo de sábado, no qual não poderá contar com Senad Lulic, Andreas Pereira, Gonzalo Escalante e Manuel Lazzari.



Quanto ao Bolonha, uma equipa que não poderá contar com o quinteto composto por Mitchell Dijks, Gary Medel, Andreas Skov Olsen, Andrea Poli e Lorenzo De Silvestri, venceu um jogo e perdeu três, e tentará neste confronto inverter uma tendência de ter sofrido em todos os jogos que disputou no campeonato. Uma sequência similar à que procurará travar no confronto direto, já que sofreu nos últimos onze jogos diante da Lazio.



Nesse período, note-se, a turma romana não perdeu em nenhuma ocasião - na verdade a série é de 14 jogos seguidos sem perder para a Lazio -, tendo sido quase sempre a primeira equipa a marcar. Foi assim em cinco dos mais recentes sete encontros jogados.

