Lazio-Borussia Dortmund: Raphael Guerreiro inicia caminhada milionária

Com Raphael Guerreiro sempre em destaque, o Borussia Dortmund inicia esta terça-feira a sua caminhada na Liga dos Campeões, num duelo da primeira jornada do Grupo F da prova mais importante da UEFA, um dos apresenta um conjunto de equipas mais fortes e com a perspetiva de luta equilibrada pelo apuramento.



Nesse sentido, o embate entre italianos e alemães poderá mesmo ser um dos jogos que mais expectativa gerará, especialmente porque tanto Lazio como Borussia têm como estilo de jogo um futebol voltado para o ataque. Ainda assim, a verdade é que a temporada 20/21 tem sido algo distinta para ambos os conjuntos, a começar desde logo pelo número de jogos.



Se os italianos têm quatro encontros disputados, com uma vitória, um empate e duas derrotas, os alemães já jogaram seis partidas, tendo vencido quatro e perdido dois, um deles referente à Supertaça. No encontro mais recente, o Borussia ganhou por 1-0 em casa do Hoffenheim, enquanto a Lazio saiu de casa da Sampdoria vergada a uma derrota por 3-0.



Por fim, notar algumas ausências de peso em ambas as equipas. A Lazio não poderá contar com Luiz Felipe, Senad Lulic, Manuel Lazzari, Andreas Pereira, Gonzalo Escalante, ao passo que no Borussia as baixas são as de Nico Schulz, Marcel Schmelzer, Dan-Axel Zagadou, Lukasz Piszczek, Manuel Akanji e Thorgan Hazard.

CÓD 107 Lázio 3.29 Empate 3.77 Bor. Dortmund 2.07