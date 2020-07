Lazio-Cagliari: turma da capital tenta regresso às vitórias

Vindo de uma derrota em casa da Juventus, que a deixou fora da luta pelo título, a Lazio tenta esta quinta-feira voltar às vitórias na Serie A para continuar na disputa pelo 2.º posto, quando pelas 20h45 receber a visita do Cagliari, o atual 11.º, com 42 pontos, e já relativamente tranquilo na tabela.



Apesar de ser quarta, com 69 pontos, a turma romana está a viver a sua pior fase da temporada, com cinco encontros seguidos sem ganhar, numa sequência na qual o melhor que conseguiu foi um empate. Do lado oposto a história não é lá muito melhor, com seis jogos seguidos sem ganhar, mas com 4 pontos conseguidos nessa meia dúzia de partidas.



Ainda continuando nas séries e nas estatísticas, de notar que os jogos da Lazio têm habitualmente pelo menos três golos (foi assim em sete dos últimos oito), sendo que normalmente ambas as equipas marcam (foi assim em seis dos últimos oito). Uma estatística que curiosamente vai contra aqui que tem sucedido com o Cagliari: cinco dos últimos seis duelos tiveram dois ou menos tentos.



Quanto ao confronto direto, a Lazio leva três vitórias e onze encontros consecutivos sem perder diante do Caglaari, sendo que a nível de golos a história até é fértil, com pelo menos três golos nos últimos cinco duelos entre os dois conjuntos - quatro deles com ambas as equipas a marcar. Na primeira volta, por exemplo, o marcador ficou em 2-1. Como será desta?

CÓD 110 Lázio 1.51 Empate 4.51 Cagliari 5.95