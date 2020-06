Lazio-Fiorentina: romanos procuram voltar a vencer

Equipa que mais próxima está da líder Juventus, a Lazio procura este sábado voltar aos triunfos na Serie A, tendo pela frente a Fiorentina, o atual 13.º colocado, numa partida da 28.ª jornada na qual tentará 'esquecer' o desaire que sofreu na quarta-feira, quando foi surpreendida pela Atalanta.



Um resultado negativo e inesperado para os laziale, que acabou por colocar um ponto final numa série bastante positiva no pré-paragem, com cinco vitórias e dois empates. Ainda assim, de notar que a equipa romana vai numa boa sequêncai pelo menos a nível de golos, já que foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos, sendo que também nesse período chegou ao intervalo na frente. Curiosamente, foi isso que conseguiu diante da Atalanta, ainda que na segunda parte tenha deitado tudo a perder.



Quanto à Fiorentina, chega a este jogo sem derrotas nos últimos quatro duelos, período no qual apenas conseguiu uma vitória - empatou os outros três jogos.



No que diz respeito a confronto direto, de notar que a Lazio não perdeu nenhum dos últimos seis duelos diante da Fiorentina - na primeira volta venceu por 2-1 -, tendo do seu lado um registo de 13 jogos seguidos sempre a marcar, sendo que em nove dos últimos dez duelos foi a primeira equipa a marcar.

CÓD 126 Lázio 1.57 Empate 3.93 Fiorentina 5.12