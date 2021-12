Lazio-Genova: histórico promete golos

Lazio Roma Empate Genoa FC

Na abertura de mais uma jornada da Serie A, no caso a 18.ª, Lazio e Génova encontram-se esta sexta-feira no Olímpico da capital para uma partida que colocará frente a frente o 9.º e o 18.º, respetivamente.Com 25 pontos, a turma romana tem 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, com 33 golos marcados e 32 sofridos. A Lazio vem de uma derrota na ronda passada, ao cair em casa do Sassuolo por 2-1. Esse duelo foi um dos cinco dos últimos seis com pelo menos 3 golos no marcador. Em termos individuais, a Lazio não contará com Bobby Adekanye, mas terá o retorno de Sergej Milinkovic-Savic.Quanto ao Génova, tem apenas 10 pontos, conseguidos através de 1 vitória e 7 empates - aos quais acrescenta 9 derrotas. Em termos de golos, os genoveses têm 18 marcados e 34 sofridos. Vindo de nove duelos sem ganhar no campeonato, o Génova vem de um triunfo a meio da semana para a Taça de Itália, algo que poderá algum ânimo para este embate, no qual não contará com Nicolo Rovella, Felipe Caicedo e Mohamed Fares.Em termos de confronto direto, a Lazio leva quatro jogos seguidos sem ganhar diante do Génova e onze consecutivos a marcar. Nos últimos seis marcou primeiro e ao intervalo já vencia. Em nove dos últimos dez, por outro lado, viram-se pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram.