Lazio-Hellas Verona: história promete golos

CÓD 184 Lázio 1.57 Empate 4.1 Hellas Verona 5.05

Em jogo da 6.ª jornada da Serie A, Lazio e Hellas Verona encontram-se na capital, numa partida que colocará frente a frente o 9.º e o 13.º colocados, com 8 e 5 pontos, respetivamente.Apenas com a baixa do suspenso Danilo Cataldi - mas com Pedro em dúvida, a Lazio entra em campo vinda da sua única derrota na Serie A até ao momento (desaire diante do Napoles, por 2-1), mas a meio da semana 'esqueceu' esse mau resultado com um triunfo seguro ante o Feyenoord. Ainda assim, nesse jogo ampliou para quatro o número de jogos seguidos a sofrer, o que denota alguma debilidade defensiva. Contudo, a verdade é que esta temporada apenas por uma vez não marcou, curiosamente num jogo que ficou em 0-0.Quanto ao Hellas Verona, apenas com Roberto Piccoli como baixa, vem de dois jogos seguidos sem perder, que colocaram um ponto final num início no qual tinha só um empate em três jogos. Do ponto de vista dos golos há também um registo a referir, já que os de Verona, contando duelos de preparação, leva oito jogos seguidos a sofrer - marcou em sete deles.A fechar, olhar ao confronto direto, que nos mostra 3 ou mais golos e tentos de ambas as equipas em quatro dos últimos cinco jogos. Nesses cinco duelos o balanço é de duas vitórias do Hellas Verona e duas da Lazio. Haverá desempate nas contas?