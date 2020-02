Lazio-Inter Milão: duelo de topo na Serie A

Líder na Serie A, em igualdade pontual com a Juventus, o Inter Milão fecha este domingo a jornada 24 do campeonato com uma complicada e perigosa visita ao reduto da Lazio, numa partida na qual terá pela frente o terceiro colocado, que entra em campo com apenas menos 1 ponto do que o seu oponente.



Será, por isso, um duelo de elevado risco para ambos os conjuntos, ainda que o Inter esteja em teoria numa posição menos fácil, já que terá pela frente uma formação romana que não perde uma partida caseira do campeonato desde a temporada passada. Esta época, em doze duelos, venceram nove e empataram três, o último deles diante do Hellas Verona, a zeros.



Do lado oposto, o Inter Milão chega a este duelo depois de ter subido à liderança após o deslize da Juventus, mas não entra em campo propriamente motivado, já que a meio da semana perdeu em casa com o Nápoles na primeira mão das 'meias' da Taça.



Privado de Senad Lulic, os romanos venceram 13 dos últimos 15 encontros da Serie A, ao passo que os milaneses, sem Roberto Gagliardini nesta partida, defendem uma boa sequência fora de portas no campeonato com nove vitórias em onze encontros, um período no qual conseguiu também marcar pelo menos dois golos.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Inter venceu em Milão por 1-0 na primeira volta. Como será desta vez?

CÓD 154 Lázio 2.27 Empate 3.41 Inter de Milão 2.83