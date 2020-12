Lazio-Nápoles: Mário Rui em ação na Serie A

Lazio e Nápoles, de Mário Rui, defrontam-se este domingo em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga italiana de futebol (Serie A), num encontro que colocará frente a frente duas formações que não venceram na última ronda da competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que a Lazio registou uma vitória (Spezia), três empates (Borussia Dortmund, Club Brugge e Benevento) e uma derrota (Verona), ao passo que o Nápoles somou dois triunfos (Crotone e Sampdoria), dois empates (AZ Alkmaar e Real Sociedad) e uma derrota (Inter).

À entrada para esta ronda, a Lazio posiciona-se no 9.º lugar, com 18 pontos, fruto de cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, enquanto que o Nápoles encontra-se no 5.º posto, com 23 pontos, após somar oito triunfos e quatro derrotas até ao momento na prova.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Nápoles, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com a Lazio a somar apenas um triunfo.