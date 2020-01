Lázio-Nápoles: romanos procuram meter a décima

Terceiro colocado na tabela da Serie A, e vindo de dez vitórias consecutivas no plano interno - nove delas no campeonato -, a Lazio procura este sábado ampliar o seu estado de graça, quando pelas 17 horas defrontar um Nápoles a viver uma das mais turbulentas temporadas de que há memória no passado recente.



Privado do lesionado Jordan Lukaku e do suspenso Marco Parolo, o conjunto romano tem sido um dos mais eficazes na hora de marcar na Serie A, com doze jogos consecutivos a marcar pelo menos dois golos. Quanto ao Nápoles, sem os lesionados Kevin Malcuit, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic e Dries Mertens, entra neste duelo com a vantagem teórica de ter ganho os últimos cinco jogos ante estes romanos, ainda que neste caso a história valha mesmo... muito pouco.

CÓD 129 Lázio 2.02 Empate 3.63 Nápoles 3.15