Lazio-Parma: Bruno Alves procura acesso à final da Taça de Itália

Moralizado pela vitória no dérbi diante da Roma, por 3-0, a Lazio enfrenta esta quarta-feira o Parma, numa partida das meias-finais da Taça de Itália. Será um duelo entre duas equipas a fazer épocas bem distintas, já que se os laziale são sétimos, com 31 pontos, os de Parma são penúltimos, com 13.



A formação de Parma leva mesmo nove jogos seguidos sem ganhar, com um total de cinco derrotas e quatro empates. Quanto à Lazio, vai em três vitórias consecutivas, sendo que nos últimos nove duelos conseguiu quatro triunfos, três empates e duas derrotas.



Em relação ao confronto direto, a Lazio leva nove vitórias seguidas e doze jogos consecutivos sem perder diante deste Parma, sendo que nos últimos seis duelos foi mesmo a primeira equipa a marcar. Por outro lado, nos últimos três não sofreu golos e nos últimos dez marcou sempre.



As duas formações já se enfrentaram neste ano civil, na altura com vitória laziale por 2-0 na visita ao reduto do Parma, uma equipa onde atua, como se sabe, o português Bruno Alves.

