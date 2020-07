Lazio-Sassuolo: anfitriões tentam voltar aos triunfos e aproximar da Juventus

Lazio e Sassuolo defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga italiana de futebol, num encontro em que a formação anfitriã tentará voltar ao caminho das vitórias, caso não queira perder ainda mais terreno para a Juventus na luta pelo título de campeão nacional.

À entrada para esta ronda, a Lazio posiciona-se no 2.º lugar da prova, com 68 pontos, fruto de 21 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, enquanto que a Sassuolo encontra-se no 8.º posto, com 43 pontos, após somar 12 triunfos, sete empates e 12 derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, a Lazio registou duas vitórias (Fiorentina e Torino) e três derrotas (Atalanta, AC Milan e Lecce), ao passo que a Sassuolo somou três triunfos (Fiorentina, Lecce e Bolonha) e dois empates (Inter e Verona).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos da Lazio nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, com a Sassuolo a vencer nenhum dos restantes encontros.