Lazio-Sassuolo: com promessa de golos

Encontro da jornada 19 da Serie A, com um embate entre Lazio e Sassuolo, duas equipas que entram nesta aprtida com 31 e 30 pontos no 7.º e o 8.º postos, respetivamente,



Vinda de quatro vitórias seguidas e cinco duelos sem perder, a Lazio está num bom momento de forma, que tem sido essencialmente impulsionado pelo facto de entrarem normalmente sempre a vencer - foi a primeira equipa a marcar nos últimos cinco jogos disputados.



Quanto ao Sassuolo, está numa fase distinta, já que não venceu nenhum dos últimos três jogos e sofreu golos nos últimos oito - ainda que tenha marcado em sete deles. Por outro lado, refira-se que em cinco dos últimos sete encontros do conjunto visitante se viram pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, refira-se que o passado recente tem sido de equilíbrio, com uma vitória para cada lado e dois empates nos últimos quatro duelos. O Sassuolo leva já oito jogos seguidos a sofrer diante da Lazio, que por seu turno sofreu nos últimos quatro.



Por fim, falando ainda em golos, apenas um dos últimos oito duelos não teve pelo menos 3 e de ambas as equipas. A promessa de golos está feita...

CÓD 128 Lázio 1.68 Empate 4.01 Sassuolo 4.56