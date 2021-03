Lazio-Torino: forasteiros fustigados pela Covid-19

Lazio e Torino defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Serie A, num encontro que em que as duas equipas vão apresentar algumas ausências por lesão e por casos positivos à Covid-19.

Para esta partida, a Lazio não poderá contar com o contributo dos lesionados Lazzari, Luiz Felipe e Radu, enquanto que o Torino será fustigado pelos oito casos positivos à Covid-19 no clube: Baselli, Belotti, Bremer, Buongiorno, Linetty, Murru, N'Koulou e Singo.

À entrada para esta ronda, a Lazio posiciona-se no 7.º lugar, com 43 pontos, fruto de 13 vitórias, quatro empates e sete derrotas, ao passo que o Torino encontra-se no 17.º posto, com 20 pontos, após somar três triunfos, onze empates e nove derrotas até ao momento no campeonato italiano.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a Lazio registou duas vitórias (Cagliari e Sampdoria) e três derrotas (Inter, Bayern Munique e Bolonha), sendo que o Torino somou um triunfo (Cagliari) e quatro empates (Benevento, Fiorentina, Atalanta e Génova).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Lazio, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Torino a vencer em apenas uma das duas restantes ocasiões.