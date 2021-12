Lazio-Udinese: romanos têm vantagem no confronto direto

CÓD 182 Sampdoria 3 Empate 3.35 Lázio 2.1

Encontro da 15.ª jornada da Serie A, com a Lazio a receber a visita da Udinese, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 14.º colocados da tabela do campeonato italiano, respetivamente.Com 21 pontos, fruto de 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, a Lazio marcou até ao momento 25 golos e sofreu outros 25. Sem o suspenso Luiz Felipe neste embate, a turma romana perdeu apenas três dos últimos jogos que disputou em todas as provas, sendo que todos esses desaires foram na Serie A. No plano estatístico, nota para a visão global dos golos, com pelo menos 3 em cinco dos últimos seis jogos.Quanto à Udinese, tem 15 pontos, conseguidos em 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, e graças a 16 golos marcados e 20 sofridos. Neste jogo sem o lesionado Roberto Pereyra, a turma de Udine vem de dois jogos seguidos sem vencer, sendo que em seis dos últimos oito duelos houve golos de ambas as formações nos seus encontros.A fechar, olhar ao confronto direto, que nos mostra uma vantagem da Lazio na última mão cheia de jogos, com três vitórias, um empate e somente uma derrota. Esse desaire foi na época passada, na primeira volta por 3-1, algo que depois viria a corrigir com um triunfo em Udine por 1-0.