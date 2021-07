LDU Quito-Grêmio: brasileiros em mau momento

A viver uma péssima fase, com nove jogos seguidos sem ganhar - e cinco sem marcar -, o Grémio visita esta terça-feira o reduto do LDU Quito, numa partida da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Libertadores na qual tentará travar o mau registo recente e dar um passo importante rumo à próxima ronda.



O problema é que do lado oposto estará uma equipa equatoriana que é bastante forte em casa e que vem numa sequência de seis encontros seguidos sem perder, com quatro vitórias e dois empates. Por outro lado, nos últimos cinco foi a primeira equipa a marcar, tendo chegado ao intervalo na frente em quatro deles. Noutro âmbito, em apenas um dos últimos dez a formação do Equador não conseguiu marcar - mas também sofreu...