LDU Quito-Santos: mata-mata na Libertadores

Chegou a hora das decisões na Copa Libertadores, com os equatorianos da LDU Quito a receberem na noite de terça-feira a visita dos brasileiros do Santos, numa partida que colocará frente a frente duas formações que assinaram fases de grupos relativamente positivas.



Os brasileiros, com 16 pontos, fruto de cinco vitórias e um empate, apuraram-se em primeiro lugar no Grupo G e foram uma das três equipas a fechar a fase de grupos sem derrotas. Já os equatorianos, foram segundos no Grupo D, com 12 pontos, apenas atrás do River Plate.



Em relação a estatísticas, e sempre tendo em conta que são dados referentes ao campeonato, refira-se que a LDU Quito sofreu golos nos últimos quatro encontros, sendo que nos últimos cinco foi a primeira a marcar. Por outro lado, ainda em golos, note-se que em cinco dos últimos seis jogos da formação equatoriana houve pelo menos 3 golos e golos de ambas as equipas.



Quanto ao Santos, também registou mais do que 3 golos em cinco dos últimos seis jogos. Curiosamente, o único em que tal não se viu foi o mais recente, na derrota diante do Athletico Paranaense, por 1-0.