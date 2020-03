Le Havre-Auxerre: duelo entre equipas em fases distintas

Arranca a jornada 28 da Ligue 2, com o Le Havre a receber a visita do Auxerre, numa partida que colocará frente a frente o 6.º e o 10.º, respetivamente.



Separados por quatro posições e por 7 pontos, Le Havre e Auxerre chegam a este encontro na sequência fases recentes distintas e curiosamente inversas às suas colocações na tabela.



O Le Havre, com 41 pontos e a 6 da zona de playoff, venceu apenas um dos últimos seis jogos, ao passo que o Auxere, com 34, ganhou dois na mais recente meia dúzia de partidas.



A atuar em casa, refira-se, o Le Havre tem somente quatro vitórias num total de 13 partidas de campeonato (empatou sete e perdeu duas), ao passo que o Auxerre, por seu turno, como visitante ganhou três dos 13 jogos já jogados - perdeu sete e empatou três.



De notar que na primeira volta o Auxerre venceu por 2-0.