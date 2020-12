Le Havre-Clermont: em fases totalmente distintas

Encontro da 15.ª jornada da Ligue 2, com o quinto colocado Clermont a visitar o reduto do Le Havre, o 13.º no arranque da referida ronda. Separados por 8 pontos, Clermont e Le Havre têm 5 pontos de diferença entre si, algo que foi essencialmente 'cavado' pela recente forma de ambos os conjuntos.



Os da casa, com 18 pontos, não venceram nenhum dos últimos cinco jogos e sofreram sempre golos - apenas não marcaram num desses cinco -, ao passo que os visitantes, com 23, nesse mesmo espaço de cinco jogos venceram dois e empataram dois.



No que ao confronto direto diz respeito, aí é também do Clermont a vantagem, já que não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos, ainda que em apenas um deles tenha ganho. Foi em dezembro do ano passado, há precisamente um ano, quando venceu por 2-1. Esse, refira-se, foi o único jogo da temporada entre estes dois conjuntos, já que o segundo, a disputar em casa do Le Havre foi cancelado devido à pandemia de Covid-19.

CÓD 240 Le Havre 3.38 Empate 2.95 Clermont 1.99