Lecce-AC Milan: milaneses de olho no comboio europeu

Separados por 11 posições e 11 pontos, Lecce e AC Milan encontram-se esta segunda-feira em mais uma partida da retoma da Serie A, num embate no qual os visitantes entram em campo como sétimo, com 36 pontos, ao passo que os da casa são antepenúltimos (e 18.ºs) com 25.



Com as posições europeias ali à mercê, a equipa de Rafael Leão vem de um empate com sabor amargo há uma semana diante da Juventus, que na altura valeu o afastamento da Taça de Itália. 'Esquecendo' esse duelo, a verdade é que os milaneses vinham apenas de uma vitória em seis jogos no pré-paragem, uma sequência que certamente quererão inverter neste embate.



Quanto ao Lecce, apesar de estar em zona perigosa, chega num melhor momento pré-paragem, já que havia vencido três dos últimos cinco encontros, incluindo um 4-0 diante do Torino. Ainda assim, de notar que nos últimos quatro sofreu golos, sendo que seis dos últimos seis se registaram pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, de notar que o AC Milan não perde diante do Lecce há sete partidas, sendo que em todas elas conseguiu sempre marcar. Na primeira volta, refira-se, o marcador ficou em 2-2.

CÓD 123 Lecce 5.04 Empate 3.99 AC Milan 1.57